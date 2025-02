Reda Belahyane si appresta a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Il centrocampista è arrivato in questi minuti a Roma per iniziare la sua nuova avventura in maglia biancoceleste. Domani mattina si sottoporrà ai test medici con la Lazio, prima della firma sul contratto. La Lazio ha piazzato un contropiede nel pomeriggio, ha poi definito i dettagli per un’operazione da dieci milioni più bonus.

Foto: Instagram Belahyane