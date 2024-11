Lazio, Baroni vince il premio come miglior allenatore del mese di ottobre

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di ottobre è stato assegnato all’allenatore della Lazio Marco Baroni. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lazio-Cagliari, in programma lunedì 4 novembre 2024 alle ore 20.45 allo stadio “Olimpico” di Roma.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 7ª alla 10ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“Dopo un`ottima esperienza con l’Hellas Verona nello scorso campionato, Marco Baroni con la Lazio sta trovando la definitiva consacrazione dopo le belle stagioni con Benevento e Lecce – ha commentato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Il lungo percorso di crescita gli ha permesso di diventare un tecnico preparato tatticamente, duttile e pragmatico, che ha conquistato i suoi risultati migliori unendo analisi degli avversari, dialogo con i calciatori e duro lavoro, attitudine che si individua chiaramente nella sua squadra. Come certifica la posizione in classifica in zona Champions, la scelta della Lazio di puntare su Baroni si sta dimostrando una brillante intuizione del Club biancoceleste”.

Foto: Instagram Serie A