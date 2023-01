Lazio avanti 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo. A segno Casale

Termina 1-0 la prima frazione di gioco all’Olimpico tra Lazio e Fiorentina. La partita si sblocca dopo appena 8′, con i biancocelesti che trovano il vantaggio dopo una mischia in area di rigore con Nicolò Casale, che vince il duello con Milenkovic e con un tocco di punta beffa Terracciano, rimasto immobile. Dopo un check del VAR per possibile tocco di mano, il gol è stato confermato. I viola provano a reagire, ma gli uomini di Sarri si difendono con ordine, leggendo in anticipo le trame di gioco degli uomini di Italiano.

Foto: Lazio Instagram