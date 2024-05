Festa scudetto per l’Inter a San Siro, in casa contro la Lazio. Partita che vede l’Inter partire subito forte con Thuram. Ma la Lazio conduce grazie a una rete di Kamada al 33′, grande sinistro da fuori. Risposta nerazzurra affidata a Dimarco, grande parata di Provedel. Nel finale di tempo, ci provano Thuram e Barella, ma non inquadrano la porta.

La Lazio è avanti a San Siro 1-0.

Foto: twitter Lazio