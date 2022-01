Lazio, attesa per Miranchuk. E tutti i retroscena su Casale

Maurizio Sarri aspetta un difensore centrale e un attaccante. Anche in mattinata ci sono stati contatti tra Setti e Lotito per parlare di Casale. La Lazio lo penserà a giugno, ma vorrebbe anticipare. Il problema è che non può garantire obbligo e che il Verona non intende, per ora, aprire al prestito con diritto di riscatto. Le parti si riaggiorneranno, restano spiragli e per luglio non ci sono intoppi. Capitolo attaccante: c’è attesa per Miranchuk (l’Atalanta ha preso Mihaila dal Parma), soluzione nettamente preferita a qualsiasi pista stranieri che porterebbe a inserimenti, ambientamenti e ritardi. Ecco perché la Lazio confida di chiudere per Miranchuk. Verrà tesserato probabilmente Kamenovic ma non è un’operazione da salto di qualità.

FOTO: Profilo Instagram Miranchuk