Lazio-Atromitos, le formazioni ufficiali
16/08/2025 | 19:02:35
Lazio e Atromitos si sfidano nell’amichevole in programma questa sera, 16 agosto alle ore 20:00, allo Stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno”. Di seguito le scelte dei due allenatori: Lazio: Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri. Atromitos: Koselev, Quivi, Stavropoulos, Mansur, Uronen, Ouedraogo, Michorl, Palmezano, Tzovaras, Van Weert, Baku. All.: Vokolos.
Foto: X Lazio