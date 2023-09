Alle 21 scenderanno in campo Lazio e Atletico Madrid per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni All. Sarri

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Llorente, Barrios, Saul; Griezmann, Morata. All. Simeone