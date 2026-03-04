Lazio-Atalanta, le curiosità: undicesimo incrocio in Coppa Italia tra le due squadre
04/03/2026 | 12:12:21
Alle 21 il match di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 65 i precedenti all’Olimpico tra le due formazioni: 28 vittorie biancocelesti, 21 pareggi e 16 vittorie bergamasche.
-Le due squadre si affronteranno per l’undicesima volta nella storia della competizione.
-Sarà il quinto incontro ufficiale tra Maurizio Sarri e Raffaele Palladino: 2 vittorie per il tecnico biancoceleste, un pareggio e 1 vittoria del tecnico dei bergamaschi.
Foto: Wikipedia