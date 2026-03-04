Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri: torna Maldini
04/03/2026 | 15:07:12
La Lazio ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per il match di Coppa Italia contro l’Atalanta.
Questa la lista:
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.
Foto: X Lazio