Brutte notizie in vista del Como per Marco Baroni. Oltre a Gila, Zaccagni e Castellanos, che saranno squalificati, Baroni dovrà fare i conti anche con gli infortunati. Patric e Vecino non recupereranno sicuramente per venerdì, mentre Noslin e Pedro sono fortemente in dubbio. Inoltre, restano da valutare anche le condizioni di Rovella, Gigot e Nuno Tavares, che hanno saltato la seduta odierna.

Foto: Instagram Rovella