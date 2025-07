Lazio, ancora problemi alla caviglia per Dia

23/07/2025 | 15:36:36

Problemi in casa Lazio. Si è fermato l’attaccante Boulaye Dia. L’attaccante senegalese ha terminato non al meglio il test in famiglia contro la Primavera ed è tornato a sentire i soliti fastidi alla caviglia destra che si porta dietro dal finale della scorsa stagione. Un problema che deve provare a risolvere. Da valutare le sue condizioni in vista delle prossime amichevoli, il 26 contro l’Avellino, poi la tourneé in Turchia ad inizio agosto.

Foto: Instagram Lazio