Lazio, anche Correa è arrivato in città. Foto e video

Joaquin Correa e la Lazio, un matrimonio annunciato. Il fantasista argentino, come da programma, è atterrato nella Capitale all’aeroporto Internazionale di Fiumicino, dove qualche ora fa è sbarcato anche Badelj. L’ormai ex Siviglia ha già firmato i primi autografi e si è concesso per qualche selfie di rito. Nelle prossime ore sono in programma le visite mediche, poi Correa potrà legarsi alla Lazio. Di seguito le immagini divulgate sui social dal club biancoceleste:

Foto: Twitter ufficiale Lazio