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Lazio, amichevole contro l’Mgarr United: appuntamento sabato alle 11:00

13/11/2026 | 10:41:25

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La Lazio approfitta della sosta per gli impegni delle nazionali per mantenere il ritmo partita. Sabato 14 novembre, alle ore 11:00, i biancocelesti affronteranno in amichevole la formazione maltese dell’Mgarr United FC. A confermare la partita c’è il comunicato del club: “La S.S. Lazio comunica che domani, sabato 14 novembre, alle ore 11:00 è in programma un’amichevole tra i biancocelesti e la squadra maltese Mgarr United FC. La gara verrà disputata a porte chiuse presso il campo centrale del Training Center S.S. Lazio. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Lazio Style TV, YouTube, X, l’app ufficiale biancoceleste e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, così come la radiocronaca su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM”.

Foto: x Lazio