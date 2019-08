Lazio, altra vittoria nel pre-campionato: 5-1 all’Al-Shabab

Ancora una vittoria in questo pre-campionato per la Lazio, che passa con un netto 5-1 contro gli arabi dell’Al-Shabab. Non smette più di segnare il Tucu Correa, che oggi è stato affiancato nell’elenco dei marcatori anche dai vari Immobile, Caicedo, Jony e Adekanye. Da valutare invece le condizioni di Milinkovic-Savic, sostituito nella ripresa per un problema alla coscia destra. Questo il tabellino della gara.

Marcatori: 7′ Caicedo, 19′ Jony, 30′ Seba, 41′ Correa, 57′ Immobile, 73′ Adekanye

Lazio (3-5-2): Guerrieri (75′ Alia); Vavro (45′ Lazzari), Acerbi, Bastos (45′ Radu); Patric, Parolo (45′ Milinkovic, 68′ Cataldi), Cataldi (45′ Leiva), Luis Alberto (45′ Berisha), Jony (45′ Adekanye); Correa (45′ Anderson), Caicedo (45′ Immobile). All: Simone Inzaghi.

Al Shabab (4-3-3): Abdullah Al-Oaisher (45′ Awajii); Hassan Muath (45′ Bagaawai), Salem (45′ Gaman), Shrahilli, Al Shamek; Abdulmajeed, Nasser, Al Shamary; Danilo Asprilla, Hamddan, Seba. All: Jorge Almiron.

Foto: twitter Lazio