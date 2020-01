Lazio ai quarti di Coppa Italia, Inzaghi: “Ho avuto le risposte che cercavo”

Lazio ai quarti di Coppa Italia, Cremonese battuta con un sonoro 4-0. Dopo la gara dell’Olimpico, Simone Inzaghi ha parlato così in conferenza: “Ho avuto le risposte che cercavo. Abbiamo approcciato bene la gara, che avevamo preparato bene in questi giorni. Tutti i ragazzi hanno fatto un’ottima gara. Si è creata una bellissima alchimia nella squadra e con i tifosi. Dobbiamo continuare così sapendo che non sarà semplice. Possiamo migliorarci di partita in partita se abbiamo sempre questa concentrazione. Gli infortunati? Cataldi ha stretto i denti per un problema al polpaccio che si trascina da prima di Brescia. Lulic, Correa e Radu non erano in grado di giocare questa sera, vedremo nei prossimi giorni. Correa sta risolvendo il fastidio al polpaccio, muscolo delicato, e sta svolgendo tutte le terapie del caso. Speriamo di riaverlo sabato, altrimenti lo recupereremo per la prossima”, ha chiuso Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio