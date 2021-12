Lazio abulica, solo 0-0. E anche Sarri va ai playoff di Europa League

La Lazio, già certa del secondo posto, non va oltre lo 0-0 all’Olimpico contro il Galatasaray: la squadra di Sarri dovrà affrontare quindi gli spareggi di Europa League. In campo per tutta la gara regna l’equilibrio con poche occasioni per ambo le squadre. Al 19′ ci prova Pedro ma il tiro finisce alto. Nel finale della prima frazione di gioco la chance più importante per i biancocelesti capita sui piedi di Immobile che però calcia alto. Un’altra occasione capita sempre al bomber campano al ’72 ma questa volta il tiro viene deviato da Nelsson. La Lazio non riesce a superare il Galatasaray, la gara termina 0-0.

