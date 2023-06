Lazio, 74 punti e secondo posto: 2-0 a Empoli. La Cremonese chiude con un sorriso: 2-0 sulla Salernitana

Si è concluso il campionato anche per Lazio, Empoli, Salernitana e Cremonese. La Lazio vince 2-0 in casa dei toscani e riesce a chiudere con un prestigioso secondo posto, alle spalle del Napoli. Partita non bella, abbastanza equilibrata, sbloccata al 48′ da un gol di Romagnoli. Empoli che nel finale ha messo paura con Cambiaghi, bravo Provedel all’88’. Cambiaghi che al 90′ si fa espellere per somma di ammonizioni. Al 93′ arriva anche il 2-0 con un destro da fuori di Luis Alberto. La Lazio vince 2-0, sale a 74 punti e chiude al secondo posto. L’Empoli chiude a quota 43.

Nell’altra gara, la Cremonese si condeda dalla Serie A con una bella vittoria sulla Salernitana. I lombardi vincono 2-0, in virtù delle reti di Buonaiuto su rigore al 26′ e di Tsadjout all’88’. La Salernitana al 96′ può usufruire di un calcio di rigore, ma il VAR lo cancella. Annullato anche un gol a Canndreva. Finisce 2-0 allo Zini, la Cremonese sale a 27, la Salernitana resta a 42.

Foto: twitter Lazio