Lazio, 3-0 al Mgarr United: Cancellieri e Diogo Leite nel primo tempo, Rovella chiude i conti

14/11/2026 | 13:10:38

La Lazio supera il Mgarr United con un netto 3-0 nell’amichevole disputata oggi a Formello. Un test utile per Gennaro Gattuso durante la sosta per le Nazionali, con l’obiettivo di mantenere il ritmo partita e dare spazio ai giocatori rimasti a disposizione. I biancocelesti indirizzano la gara già nella prima frazione di gioco, trovando due volte la via della rete. A sbloccare il risultato ci pensa Matteo Cancellieri, seguito dal gol di Diogo Leite, che permette alla squadra di andare all’intervallo con il doppio vantaggio. Nella ripresa arriva anche il tris: a firmarlo è Nicolò Rovella, che mette il sigillo sul successo laziale. Per il centrocampista si tratta anche di un’occasione importante per ritrovare minuti e continuità dopo il periodo lontano dal campo. La Lazio archivia così il test con una vittoria per 3-0. Indicazioni positive per Gattuso, che ha potuto valutare diversi elementi in vista della ripresa del campionato, quando i biancocelesti torneranno in campo contro il Lecce.

foto: sito Lazio