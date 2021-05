Lazio, 11 vittorie di fila in casa è un record per la società capitolina

La Lazio batte soffrendo nel finale il Genoa per 4-3. I biancocelesti tengono più viva che mai la corsa per la zona Champions. portandosi a 64 punti, a -2 dalla Juve quinta, impegnata stasera e dal Napoli in campo in questo momento con il Cagliari.

Per i biancocelesti si tratta dell’11a vittoria consecutiva ottenuta all’Olimpico, battuto un record importante della storia, di successi di fila in casa.

Mai la Lazio aveva fatto così bene tra le mura amiche, neanche nell’anno dello scudetto del 2000. Un record importante, frutto del grande lavoro fatto da Simone Inzaghi e dal gruppo biancoceleste.

Foto: Twitter Luis Alberto