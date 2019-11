Lazio, 100 volte Immobile: Inzaghi si gode Ciro l’implacabile

La Lazio sbanca San Siro con merito, praticando un bel calcio e facendo la voce grossa contro un buon Milan. Sugli scudi c’è sicuramente Luis Alberto, lo spagnolo si è nuovamente reso protagonista con giocate di qualità e assist, ma l’autentico trascinatore è Ciro Immobile. L’attaccante classe 1990 questa sera ha raggiunto quota 100 gol in maglia biancoceleste, un bottino niente male considerate le 147 incontri disputati dal 2016 a oggi. Il centravanti si candida sempre più a indossare anche una maglia da titolare al prossimo Europeo con la Nazionale azzurra. Fino, in undici giornate, Immobile ha timbrato il tabellino ben 13 volte. Semplicemente Ciro l’implacabile, per la gioia di Simone Inzaghi.

Foto: Lazio Twitter