Lazio, 0-0 con il Plzen. Roma sotto a Bilbao e in 10, espulso Hummels

Conclusi i primi tempi delle gare di Europa League, con in campo Roma e Lazio.

Si mette male per la Roma che è sotto a Bilbao contro l’Athletic. Dopo aver retto in 10, i giallorossi cadono all’ultimo secondo di recupero del primo tempo. A Bilbao parte meglio l’Athletic ma la Roma reagisce e ha la prima chance. Al 12′, Roma in 10. Errore di Hummels, fallo netto a metà campo e rosso per il tedesco. Si mette male per la Roma. Infatti l’Athletic inizia a collezionare palle gol. Al 22′, palo di Nico Williams, che spaventa la Roma. Chance ancora per l’attaccante che però non concretizza da solo in area di rigore. ma lo stesso Nico non sbaglia al terzo minuto di recupero. Athletic avanti 1-0 all’intervallo.

Per ora la Lazio è sullo 0-0 all’Olimpico contro il Victoria Plzen. La Lazio inizia soffrendo, al 12′ traversa di Vydra. Lazio che cresce dopo un inizio complesso. Soprattutto Nuno Tavares suona la carica ai biancocelesti con accelerazioni importanti sulla fascia.

Foto: sito Roma