Lazetic saluta il Milan e va all’Aberdeen: “E’ il posto giusto per sentirmi a casa”

18/08/2025 | 17:17:52

Marko Lazetic saluta definitivamente il Milan per trasferirsi all’Aberdeen. Il club scozzese ha ufficializzato l’acquisto del 21 enne attaccante, le prime parole al sito ufficiale degli scozzesi: “È una sensazione fantastica essere finalmente qui dopo un po’ di attesa, ma sono pronto a mettermi al lavoro. Quando l’Aberdeen mi ha chiamato, ho pensato subito che era il posto in cui volevo sentirmi a casa. Ho visto la volontà dell’allenatore e dello staff di rendere possibile questo trasferimento, mi è piaciuta l’energia di tutti, ed è per questo che ho voluto arrivare qui il prima possibile. Credo che sia un ambiente dove posso crescere sia come giocatore che come persona. È importante, per un calciatore, trovarsi in un posto in cui si sente di poter lavorare e migliorare. Con l’Aberdeen credo che diventerò un giocatore migliore e spero di poter aiutare il club a ottenere successi. Ho visto video dei tifosi e amo la loro intensità. Anch’io vedo il calcio in questo modo, quindi non vedo l’ora di scendere in campo a Pittodrie, segnare e festeggiare con loro”.

Foto: Instagram Altach