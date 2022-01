Lazetic domani a Milano: ultimi dettagli con il Milan

Ci siamo. Domani si chiuderà il passaggio di Marko Lazetic al Milan dalla Stella Rossa. I rossoneri hanno deciso di rinforzare il reparto offensivo dopo l’addio di Pellegri puntando su un giovane talento che in Serbia viene paragonato a Vlahovic. Nato a Belgrado il 22 gennaio del 2004, Lazetic è cresciuto calcisticamente nel suo attuale club con cui ha esordito a 16 anni e 10 mesi. È inoltre il figlio di un ex calciatore, Nikola Lazetic, che ha giocato in Italia dal 2002 al 2008 con le maglie di Como, Chievo, Lazio, Siena, Genoa, Livorno e Torino. Ora anche Marko cercherà di seguire le orme del padre ed è pronto a mettere le proprie qualità al servizio di Pioli. Il Milan, come dichiarato dal ds della Stella Rossa, ha anticipato la concorrenza di diversi club per assicurarselo, tra cui quella della Fiorentina.

FOTO: Instagram Lazetic