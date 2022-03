Lazetic debutta con la Primavera del Milan: mezz’ora in campo, poi l’infortunio

Il giovane attaccante Marko Lazetić, talento che il Milan ha acquistato nel mese di gennaio dalla Stella Rossa, ha disputato i suoi primi minuti in campo con la maglia rossonera. Il calciatore è stato infatti schierato nella partita disputata dalla Primavera di Federico Giunti, che questa mattina ha superato l’Hellas Verona per due reti a zero.

Lazetic è entrato a inizio secondo tempo ed è restato in campo per circa mezz’ora, salvo poi uscire a causa di un problema fisico accusato dopo un contrasto di gioco.

Foyo: Twitter Milan