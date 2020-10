Lazaro: “Sono qui per giocare, non vedo l’ora che il tecnico mi scelga”

Valentino Lazaro, difensore del Borussia Moenchengladbach, in un’intervista a Kicker ha parlato del suo momento con i tedeschi. Queste le parole dell’ex Inter: “Adesso non penso al futuro, non ho ancora giocato una sola partita qui. Mi sono trasferito al ‘Gladbach per giocare e per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Il resto lo vedremo dopo. Non vedo l’ora che il tecnico mi scelga perché mi sento bene. Champions? Vogliamo vincere, nel girone tutto e possibile. Sia noi che lo Shakhtar abbiamo dimostrato di potercela giocare già nella prima giornata. Abbiamo qualità e si è visto nella gara contro l’Inter.”

Foto: twitter personale