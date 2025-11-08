Lazaro: “Siamo orgogliosi, stiamo migliorando nel gioco da dietro. Quando non vinciamo sono sempre punti persi”

Lazaro ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra Juventus e Torino: “Abbiamo lavorato sul gioco da dietro e possiamo fare ancora meglio a livello di qualità. Questo è un processo e dobbiamo crescere e migliorare. Oggi dobbiamo essere orgogliosi ma possiamo fare meglio. Adams? Solitamente segna sempre da quella posizione. Abbiamo avuto delle occasioni. Però possiamo essere orgogliosi, però volevamo vincere. Ogni volta che non vinciamo sono punti persi. Oggi volevamo far vedere la grinta e vincere, ma non possiamo dire due punti persi. Questo punto ha fatto vedere che stiamo crescendo come squadra. Il mister ci ha sempre chiesto di avere la mentalità giusta fino alla fine. A noi serviva il cuore ma anche il cervello. Poi si vedono i risultati perchè non perdiamo da cinque partite. Siamo sulla strada giusta”.

