Lazaro saluta l’Hertha: “Vado via con le lacrime agli occhi. Ma l’Inter…”

Valentino Lazaro è da poche ore un nuovo giocatore dell’Inter. Il laterale austriaco nella giornata odierna ha svolto le visite mediche ed ha poi firmato il contratto con il club nerazzurro. Intanto lo stesso Lazaro ha salutato l’Hertha Berlino con un post su Instagram: “Voglio salutare la mia famiglia dell’Hertha Berlino. Come già sapete, ho deciso di intraprendere un nuovo percorso per la mia carriera e di cogliere un’opportunità (l’Inter, ndr) che ritengo utile per continuare il percorso di crescita. È il momento di salutare, ma con le lacrime agli occhi. Sono stato accettato e sostenuto a Berlino da compagni , allenatori, fisiologi, fan e altri dipendenti fin dal primo giorno. Qui sono cresciuto come giocatore come persona e per questo io sono infinitamente grato. Berlino è diventata per me una seconda casa”, ha chiuso Lazaro.

https://www.instagram.com/p/BzYs6p2oTaQ/

Foto: Twitter ufficiale Hertha