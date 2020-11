Lazaro, Roma Femminile: “Stiamo costruendo un progetto per arrivare in alto”

L’attaccante della Roma Femminile, Paloma Lazaro, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Milan:

“Ho iniziato alla grande in questo campionato, devo ringraziare la società e l’allenatore che ha trovato la mia migliore posizione in campo.

Che obiettivi abbiamo? Stiamo costruendo un progetto per arrivare in alto, ci vorrà del tempo perchè siamo molto giovani ma i risultati arriveranno.

Il campionato italiano sta salendo di livello, sono arrivate molte calciatrici importanti per fare il salto di qualità.

Speriamo di fare una grande partita contro il Milan”.