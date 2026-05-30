Lazaro: “Non resterò al Torino, lo confermo”

30/05/2026 | 11:43:38

Arrivano conferme sul futuro di Valentino Lazaro ed è proprio il giocatore a confermare che non vestirà più la maglia del Torino per il prossimo campionato: “Non resterò al Torino, lo confermo. Italia o estero? Non posso parlarne adesso, lo farò quando sarà tutto definito”. Per l’esterno la stagione appena conclusa è stata tutt’altro che semplice: “non è stato facile. Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, Mister Baroni. Abbiamo lavorato duro con lui, ma i risultati non sono arrivati, così è stata modificata tutta la formazione dell’inizio dell’annata. Poi è cambiato tutto: tecnico, formazione, direttore sportivo.Per me non è stato facile, l’anno scorso mi ero trovato benissimo con Vanoli. Sono sempre stato un giocatore che non parla tanto, focalizzato sul mio lavoro. Ho cercato di aiutare i miei compagni a dare tutto per il Toro, anche quando non giocavo. Nel finale con D’Aversa abbiamo fatto bene anche senza tifosi e secondo me c’è tanto potenziale per questa squadra. Spero veramente che il club possa arrivare dove merita”. Infine parole al miele per i granata e l’avventura vissuta con questa maglia: “A Torino finalmente avevo trovato quella continuità che mi era mancata in precedenza, per questo li ringrazierò sempre. Mi sono trovato benissimo qui è la mia seconda casa adesso. Il cuore piange visto che siamo arrivati al capitolo finale, ma rimarrò sempre un tifoso”.

Foto: Instagram Torino