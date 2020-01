Lazaro-Newcastle: dalla sorpresa del 16 gennaio all’annuncio ufficiale

Tutto confermato. Valentino Lazaro è un nuovo giocatore del Newcastle. Dopo le visite svolte in mattinata, da pochi minuti è arrivata l’ufficialità di una trattativa che vi abbiamo anticipato dallo scorso 16 gennaio: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentino Lazaro al Newcastle United FC. Il calciatore austriaco si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per la trasformazione del prestito in trasferimento definitivo“.

Foto: Twitter Newcastle