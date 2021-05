Dopo l’anno trascorso in prestito al Borussia Moenchengladbach, Valentino Lazaro torna all’Inter in attesa di capire il suo futuro. Intanto però ci sono gli Europei e dal ritiro della Nazionale austriaca l’esterno ha affermato: “Ho ancora un contratto di tre anni con i campioni d’Italia quindi non ho stress né ansia, farò la preparazione con l’Inter poi vedremo”.

Foto: Twitter personale