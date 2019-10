Lazaro: “Devo dimostrare a Conte che non può fare a meno di me”

Arrivato in estate per oltre 20 milioni di euro, Valentino Lazaro non si è ancora riuscito ad affermare appieno nell’Inter. Antonio Conte gli ha finora concesso solamente 41 minuti in Champions e neanche uno in campionato. Proprio per questo, nell’intervista rilasciata a La Ola 1, l’austriaco si è detto motivato per la conquista di una maglia da titolare: “Tutti vorrebbero giocare ogni secondo delle partite, ovviamente anch’io che sono ambizioso. Devo dimostrare al tecnico che posso giocare così bene da non potermi lasciare fuori. La scorsa settimana abbiamo sfidato Messi e Ronaldo in un palcoscenico importante per la mia carriera: ho 23 anni e ho appena iniziato, non vedo l’ora di crescere e affermarmi. In Italia c’è più tattica e ogni volta rimaniamo un paio d’ore sul campo per capire al meglio alcuni aspetti. Il mio obiettivo è poter dire, a 30-35 anni, di essere diventato il migliore Lazaro possibile. Il ruolo preferito? Meglio quando attacco“.

