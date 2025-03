Lazaro: “Crediamo all’Europa, ma pensiamo una partita alla volta”

Dopo la vittoria per 0-2 contro il Monza, l’esterno del Torino, Valentin Lazaro, ha così parlato: “Dal primo giorno che sono arrivati i nuovi acquisti abbiamo visto che potevano darci una mano, e questo è importantissimo per tutta la squadra. Oggi non era facile ma abbiamo fatto bene e sono contento per l’assist”.

Sull’Europa: “Noi ci crediamo sempre ma sappiamo che la Serie A non è facile. Pensiamo alla prossima partita”.

Foto: Instagram Torino