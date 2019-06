L’indiscrezione: Lazaro atteso a Milano la prossima settimana per le visite con l’Inter

Valentino Lazaro sarà molto presto un nuovo giocatore dell’Inter. L’austriaco (con padre di origini angolane e madre greca), che si appresta a lasciare l’Hertha Berlino, sarà l’esterno tutto fascia che Antonio Conte aveva chiesto per dare una nuova impronta alla squadra nerazzurra. Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato l’accordo raggiunto per il classe ’96 e le cifre dell’operazione: base da 21,5 milioni e 3 di bonus. Le ultime: Lazaro è atteso a Milano la settimana prossima per svolgere le visite mediche di rito con l’Inter, anticamera della firma sul contratto e dell’annuncio ufficiale.

Foto: diepresse.com