Laxalt vuole far pentire il Milan: missione riscatto alla possibile prima da titolare con il Torino

Che Gasperini sappia valorizzare i propri esterni è ormai un segreto di Pulcinella, ma la parabola di Diego Laxalt dal momento in cui si è trasferito al Milan è andata sicuramente peggio di quanto non fosse preventivabile. Solo sei presenze dal primo minuto nella scorsa Serie A e un ruolo mai davvero cucitogli addosso da Gattuso in un sistema di gioco diverso dal 3-5-2 nel quale si era messo in luce. Così in estate l’uruguagio ha scelto di ripartire dal Torino di Mazzarri, che su quel modulo a costruito i propri successi. Nelle prime tre partite di campionato ha trovato tre spezzoni per un totale di soli 46′, ma per il posticipo della quinta giornata che si terrà questa sera parte davanti a Ola Aina per una maglia da titolare. E guarda caso di fronte ai granata ci sarà proprio il Milan, ancora detentore del suo cartellino fino all’eventuale riscatto. Un’occasione ghiotta per il classe ’93, che vorrà fare buona impressione ai suoi nuovi tifosi e, perché no, magari far nascere anche un po’ di rimorso a chi in rossonero non lo ha messo nelle migliori condizioni per esprimersi.

Foto: twitter Torino