“Laxalt, pressing Gasp”: dal 5 luglio alla svolta Atalanta in arrivo

Diego Laxalt è sempre più vicino all’Atalanta. L’esterno uruguaiano, in uscita dal Milan, è un vecchio pallino di Gasperini, ve ne abbiamo parlato a sorpresa oltre un mese fa (era il 5 luglio, per la precisione), poi vi abbiamo aggiunto come il tecnico nerazzurro lo considerasse una priorità per la fascia sinistra dell’Atalanta, un profilo che conosce bene e che aveva già cercato in passato. E negli ultimissimi giorni, come vi abbiamo raccontato, c’è stato un nuovo rilancio della Dea per un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. E ora la svolta Laxalt-Atalanta è in arrivo…

