Laxalt, l’agente: “Martedì incontrerò il Milan per parlare del futuro”

Diego Laxalt non ha trovato lo spazio che si sarebbe augurato tra le fila del Milan. Nella rosa rossonera ci sono oltretutto in questo momento due terzini sinistri del calibro di Theo Hernandez e Ricardo Rodriguez, così il possibile minutaggio per l’uruguagio potrebbe addirittura scendere ulteriormente. Con diverse squadre alla finestra e il Diavolo che non lo considera di certo un incedibile, ora si prospetta dunque una possibile cessione per l’ex Genoa. A riguardo ha parlato Ariel Krasouski, il suo procuratore, a Milannews.it: “Per ora nessuna novità, ma martedì pomeriggio abbiamo in programma un incontro a Casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera. Italia o estero? Nessuna preferenza, l’importante è che sia un grande club“.

Foto: sito ufficiale Milan