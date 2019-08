Laxalt, l’agente: “Andrà via dal Milan, ma soltanto in prestito”

Il sovraffollamento in casa Milan sulla corsia di sinistra porterà inevitabilmente a qualche uscita e Diego Laxalt è parso da subito un indiziato in questo senso. Ieri vi abbiamo parlato di alcune piste calde, oggi invece il procuratore dell’uruguagio si è recato nella sede rossonera per parlare con la dirigenza e valutare il da farsi sul prossimo futuro. All’uscita, ha poi rilasciato le seguenti dichiarazioni a Milan News: “Stiamo lavorando in sinergia con il club per trovare la soluzione migliore per il club e per il giocatore. È stata una riunione positiva con il direttore, rimaniamo in contatto con lui per cercare un club che possa dare a Diego la possibilità di giocare. Offerte da Atalanta e Fiorentina? Ci sono offerte, siamo in discussione ma niente di concreto. Andrà via in prestito o a titolo definitivo? Sarà solo in prestito“.

Foto: sito ufficiale Milan