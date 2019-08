Laxalt in bilico: l’agente incontra il Milan in sede

Come vi abbiamo raccontato ieri, il prossimo futuro di Diego Laxalt potrebbe non esser tinto di rosso e nero. Il Milan ha sovraffollamento in quella zona del campo, che possono occupare anche Hernandez, Rodriguez e Strinic, e le pretendenti per l’ex Genoa effettivamente non mancano. Nel frattempo, a Casa Milan è arrivato l’entourage del giocatore, pronto a discutere con la dirigenza la migliore via da percorrere per soddisfare entrambe le parti.

Foto: sito ufficiale Milan