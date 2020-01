Diego Laxalt alla Fiorentina, tutto confermato. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato i contatti per l’esterno del Toro (di proprietà del Milan) viste le difficoltà riscontrate per Criscito, che ha preferito restare al Genoa. Ora è in arrivo la fumata viola, un’operazione in prestito con diritto di riscatto: Laxalt alla Fiorentina, ci siamo…

Foto: sito ufficiale Torino