Laxalt: “Dovremo fare una bella prestazione, per noi è un momento particolare”

Diego Laxalt, terzino del Celtic ed ex Milan, pochi minuti prima della gara contro il suo passato in Europa League, ha parlato ai microfoni della stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “In questo periodo non stiamo trovando i risultati, vogliamo fare ciò che ci dice il mister perché ci trasmette fiducia e ci dice di goderci le partite. La pensiamo tutti allo stesso modo. Il Milan sta andando bene, dovremo fare una bella e grande prestazione.”

Foto: twitter uff Celtic