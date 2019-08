Laxalt, dal pressing Gasp di quasi un mese fa al nuovo rilancio. E la Fiorentina…

Diego Laxalt è sempre più lontano dal Milan. L’esterno uruguaiano è un vecchio pallino di Gasperini, ve ne abbiamo parlato quasi un mese fa (leggi qui), il tecnico lo considera un valido profilo per la fascia sinistra dell’Atalanta, lo conosce bene e lo aveva già cercato in passato. E nelle ultime ore c’è stato un nuovo rilancio della Dea, che vorrebbe prelevarlo in prestito con obbligo di riscatto. Laxalt piace da tempo anche alla Fiorentina, un nome che resta sempre sul taccuino della Viola, a maggior ragione in caso di partenza di Biraghi (sempre più vicino all’Inter).

Foto: sito ufficiale Milan