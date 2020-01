Laxalt alla Zaza: accordo Toro-Fiorentina, ma lui non vuole andare in prestito

Si complica l’operazione per il trasferimento di Diego Laxalt alla Fiorentina. Nell’ultima ora il club viola aveva trovato gli accordi totali per l’esterno del Toro (di proprietà del Milan), per un affare in prestito con diritto di riscatto (cartellino valutato 11 milioni). Ma lo stesso Laxalt, proprio come Zaza, non è convinto della formula e non vuole andare via in prestito senza garanzie di riscatto. Una situazione comunque da monitorare in queste ultimissime ore di mercato.

Foto: sito ufficiale Laxalt