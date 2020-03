L’avvocato di Ronaldinho: “E’ scioccato, non è un esperto di documenti”

L’avvocato di Ronaldinho, Aldolfo Marin, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano ABC in merito alla vicenda degli arresti per il calciatore brasiliano ed il fratello per documenti falsi. “È scioccato e ancora non sa quel che è successo” ha dichiarato, precisando che Ronaldinho è disposto a collaborare con le autorità. “Non è un esperto di documenti. Avrà creduto che questi fossero documenti di cortesia che gli fossero stati dati in modo onorario”.

Foto: Twitter Fiscalìa Paraguay