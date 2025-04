L’avvocato di Fagioli: “Ha già pagato con la squalifica. Per lui è un capitolo chiuso”

Armando Simbari, avvocato di Nicolò Fagioli, è intervenuto dopo aver incontrato in Procura i pm di Milano che indagano sul caso delle scommesse illegali effettuate da alcuni calciatori di Serie A, commentando così la diffusione di nuovi dettagli emersi delle chat sul cellulare del centrocampista della Fiorentina: “Ha già fatto un percorso, anche psicologico e con gli interrogatori nelle indagini. Ha già pagato con la squalifica sul fronte della giustizia sportiva. Per lui – si legge su SportMediaset.it – questo è un capitolo chiuso, non c’è nulla di nuovo e vuole definirlo nel più breve tempo possibile anche negli aspetti penali”.

Foto: sito Fiorentina