L’avvocato di Benzema: “Dichiarazioni su Karim inaccettabili e fuorvianti, è tutto falso”

Continuano le polemiche in Francia per le dichiarazioni del Ministro degli Interni Darmanin su Karim Benzema e i suoi presunti legami con terroristi islamici vicini ad Hamas. Questa la risposta dell’avvocato dell’attaccante dell’Al Ittihad Hugues Vigier ai microfoni di BFMTV, dove ha chiarito la posizione del suo assistito:

“Queste dichiarazioni sono di una violenza incredibile, sono commenti sconsiderati e inaccettabili, fatti in particolare da un Ministro degli Interni. Ciò che ci aspettavamo dal ministro è che spiegasse le sue affermazioni, che sono gravi accusa di stretti legami, a suo dire noti, con i Fratelli Musulmani. Tutti avranno capito che non ha un solo argomento per sostenere ciò che sta portando avanti perché è tutto falso. Ma ha dirottato il dibattito in modo scandaloso con ricatto odioso. Sta anche sfruttando il professore vittima”.

“Vi rendete conto del modo in cui viene posta questa questione? Se le osservazioni corrispondono ad una denuncia esatta e seria, non ritirate le vostre osservazioni. Lei è ministro degli Interni. Se la sua accusa è giusta, mantenetela. In realtà, stiamo cercando di far dimenticare che abbiamo tenuto un atteggiamento sconsiderato, dichiarazione inaccettabile e fuorviante. Stiamo deviando il dibattito”.