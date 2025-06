Lavia sullo show della Fifa: “Perché non introdurlo anche in Premier?”

18/06/2025 | 19:40:07

La FIFA ha deciso di puntare in grande sulla Coppa del Mondo per club 2025, attualmente in corso negli Stati Uniti. Tra le novità più spettacolari c’è l’ingresso dei giocatori in campo, chiamati singolarmente e accompagnati da uno spettacolo di luci e musica. Un format in pieno stile americano che non è passato inosservato. Tra questi c’è Romeo Lavia, centrocampista del Chelsea titolare nella vittoria contro il Los Angeles FC: “È qualcosa di speciale e nuovo per noi. È stata la prima volta e mi è piaciuta molto. Perché non introdurla anche in Premier League?” ha dichiarato ai microfoni di The Athleti. “Certo, in Inghilterra potrebbe fare un po’ freddo mentre si aspetta l’ingresso di tutti i compagni… Ma a parte questo, è un’idea divertente. Gli eventi internazionali ci insegnano sempre qualcosa di nuovo ed è questo che li rende unici”.

Foto: Instagram Lavia