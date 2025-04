Lavezzi: “Scelsi Napoli per Maradona. Tornerò per l’addio di Hamsik”

Ezequel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, ha parlato a TeleVomero sul suo passato.

Queste le sue parole: “Mi sento molto bene, sono molto contento di tornare e sentire e condividere l’affetto della gente. Era una cosa che non succedeva da tanto e me lo sto godendo tantissimo. Il soprannome Pocho? Non era per la velocità come un fulmine, ma per il cane che avevo. Scelsi Napoli per Maradona, poi ho vissuto cose stupende qui che non immaginavo. Ho cercato di gestirle nella miglior maniera possibile, ancora oggi la gente mi dà quell’affetto e mi fa sentire diverso e amato. L’amore che hanno per me, provo a restituirlo, ringraziando e voglio dimostrare che anche io li amo tantissimo. Denis e Hamsik? Con German siamo amici e ci sentiamo. Marek è una persona speciale e ammirabile, ci sentiamo spesso. Sarò alla sua partita di addio al calcio”.

Foto: Instagram Lavezzi