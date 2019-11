Lavezzi rivela: “Lascio il calcio giocato, decisione quasi definitiva”

Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli in scadenza con l’Hebei Fortune, ha rivelato che quella in Cina sarà quasi certamente la sua ultima esperienza da calciatore. Queste le sue dichiarazioni ai media cinesi: “Quella di potrebbe essere stata l’ultima partita della mia carriera. Quindi sicuramente me lo ricorderò. Penso già al ritiro? Credo di sì. Ho molta voglia di godermi i figli e la famiglia e ritengo sia il momento giusto. Durante le vacanze ci penserò ancora un po’ su, ma è una decisione quasi definitiva”.