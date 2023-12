Lavezzi ricoverato in un centro di recupero per tossicodipendenti in Argentina

Momento delicato per Ezequeil Lavezzi, di cui si era parlato nei giorni scorsi per una vicenda di cronaca, ricoverato per un problema di salute ma non si era specificato di cosa si trattasse. Lo fa in serata la Gazzetta dello Sport, che spiega come l’ex attaccante di Napoli e PSG è ora tornato in Argentina ma sulla sua figura si apre adesso la finestra della lotta alla tossicodipendenza, visto che è ricoverato in un centro di recupero contro la droga.

Foto: Instagram Lavezzi